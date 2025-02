Aveva pistola con matricola abrasa, 60enne arrestato dai Cc

I carabinieri di Faleria, in provincia di Viterbo, hanno arrestato un 60enne, accusato di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. La vicenda è cominciata quando i carabinieri hanno fermato un 22enne durante un normale controllo stradale. I militari hanno scoperto a bordo del veicolo su cui viaggiava il giovane, numerose munizioni per fucile da caccia, proiettili di pistola e due coltelli vietati dalla legge.

Scoperto che la macchina era di proprietà di un 60enne residente a Calcata, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione. Durante il controllo della casa dell'uomo è stato trovato un revolver Colt 45 con matricola abrasa e relativo munizionamento. Inoltre, in via cautelare sono stati sequestrati anche 4 fucili da caccia e varie munizioni che il 60enne aveva regolarmente denunciato.

Per lui sono scattate le manette, mentre il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, perché privo di titolo di polizia per la detenzione del materiale illecito. I carabinieri continuano le indagini per risalire alla provenienza del revolver sequestrato.



