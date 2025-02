Abusivismo, sequestro struttura a Sperlonga per 12 case vacanza

Oggi pomeriggio i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo urgente, emesso dalla locale procura, di un lotto di terreno delle dimensioni di 1.299 metri quadri, di proprietà di una società avente sede a Caserta, situato nel comune di Sperlonga, interessato dall'edificazione di una struttura edilizia di tipo residenziale, costituita da due piani fuori terra della volumetria complessiva pari a 1.525,98 mq, mediante la demolizione del preesistente immobile e sua ricostruzione con modifica della destinazione d'uso. Il decreto di sequestro è stato emesso sulla base dell'attività d'indagine delegata ed esperita dai militari del Nipaaf dalla quale è emerso che, sebbene per i lavori in questione fosse stata presentata una Scia in alternativa al permesso di costruire e ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, il lotto di terreno ricade nella fascia di rispetto cimiteriale dove qualsiasi intervento di natura privatistica è precluso, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso.

Nello specifico, i lavori edili consistono nella realizzazione di ben 12 unità immobiliari del tipo "case vacanze" in luogo della preesistente attività artigianale (falegnameria) sita al piano terra e di un solo alloggio abitativo posto al piano primo, mediante frazionamento delle unità immobiliari e delle correlate opere di urbanizzazione primaria (parcheggi), configurando, in tal modo, atteso l'aumento del carico urbanistico e la modifica degli standard, la fattispecie penalmente rilevante della lottizzazione abusiva.

Attualmente sono sottoposte ad indagine sei persone, tra cui l'Amministratore della società proprietaria, gli ex comproprietari e il progettista/direttore dei lavori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA