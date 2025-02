20 giovani con sindrome di Down a Roma per imparare a lavorare

Venti giovani con sindrome di Down provenienti da tutta Italia, accompagnati da 10 operatori, hanno partecipato a Roma a quattro giorni di lezioni in aula per acquisire strumenti e indicazioni utili per lavorare. Ma anche esperienze sul territorio, per scoprire i luoghi di lavoro dove sono impegnati altri giovani con sindrome di Down e per confrontarsi con un lavoratore e un tirocinante. Il seminario è stato organizzato da Aipd nell'ambito delle iniziative formative previste dal progetto "Aipd per tutti". Dal 23 al 26 gennaio, la libreria Erickson, nel cuore della Capitale, si è trasformata in una grande aula e soprattutto in una palestra, per sperimentare l'autonomia e concentrarsi nell'apprendimento delle competenze.

Il primo giorno, dal titolo "I mestieri ignoti", è stato dedicato al tema dell'essere adulto e alla preparazione delle uscite. Venerdì 24 la visita al Mercato Centrale e poi, al rientro in libreria, l'approfondimento sul tema dei comportamenti sul posto di lavoro. Sabato 25 si è parlato di curriculum vitae e di colloqui di lavoro, mentre domenica 26 si è discusso di diritti e doveri dei lavoratori, con verifica finale, valutazione del seminario e consegna degli attestati di partecipazione.



