Sei Nazioni: Fir e Roma Capitale aprono le porte agli studenti

Per il 25/o anniversario del 'Sei Nazioni' a Roma, l'assessorato allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, in collaborazione con la Federazione italiana rugby, metterà a disposizione un contributo straordinario per coinvolgere le studentesse e gli studenti degli istituti primari e degli istituti secondari, di primo e secondo grado permettendo a 6000 studenti di avere accesso all'Olimpico per le tre partite dell'Italia dell'8 febbraio contro il Galles, del 23 febbraio contro la Francia e del 15 marzo contro l'Irlanda.

"Il rugby è la disciplina che più di ogni altra incarna i valori più nobili dello sport, come il rispetto dell'avversario e delle regole, la correttezza e la lealtà. Vogliamo che gli studenti, oltre che assistere a uno spettacolo sportivo, crescano con l'esempio dei campioni del rugby. Ringrazio la Federazione per rendere ogni anno il Sei Nazioni un appuntamento unico con iniziative per coinvolgere tutta Roma", le parole di Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale.

Previste, poi, promozioni su biglietti a prezzi scontati, oltre a gadget da distribuire negli istituti e spazi per attività ludico ricreative per promuovere in tutta la città il Sei Nazioni. "Roma Capitale è un partner che ha sempre avuto nella promozione del rugby e delle sue doti formative l'obiettivo principale - spiega Antonella Gualandri, vice presidente della Federazione italiana rugby e presidente della commissione eventi Fir -. Il rinnovato rapporto ci consente di proseguire in questa direzione, offrendo a migliaia di studenti l'opportunità di avvicinarsi al nostro sport attraverso un grande evento internazionale, che possa ispirarli ed avvicinarli al nostro mondo ed ai club del territorio che ogni giorno mettono in pratica i valori sportivi e umani del rugby".



