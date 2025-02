Rocca, Roma deve diventare città dove turisti vogliono tornare

"Il piano triennale del Turismo della Regione Lazio è strategico per i territori". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, arrivando al primo Forum del turismo, organizzato dall'assessore, Elena Palazzo, al Salone delle Colonne a Roma. "Il Lazio è una terra con tantissimi luoghi meravigliosi da scoprire, da far conoscere e da gustare con un turismo che noi abbiamo chiamato 'slow', cioè lento, che è un modo per visitare dei luoghi unici. È una regione che può offrire montagna e mari meravigliosi, quindi è giusto avere un piano triennale che supporti questo - ha aggiunto - , che dia anche riconoscibilità alla nostra regione e faccia in modo che sia associata da un lato alla meraviglia di Roma, e dall'altro alle tante altre bellezze sui nostri territori". Il turismo "è anche economia, non è soltanto parlare delle meraviglie che noi possiamo gustare, che vanno protette e rispettate, ma è anche un'occasione per creare opportunità di lavoro e di impresa sui nostri territori". "Un'altra cosa da aggiungere è quella di fare in modo che i nostri territori siano luoghi che possano far tornare - ha sottolineato Rocca -. Ci sono altre grandi capitali, ad esempio, Londra, Parigi, Madrid dove il turista torna volentieri. Per Roma, questo è qualcosa che ancora dobbiamo conquistare".



