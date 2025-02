Ricostruzione cratere 2016, per microimprese c'è ancora spazio

C'è ancora uno spazio significativo per coinvolgere le piccole e micro imprese del settore edile nei processi di ricostruzione dell'area interessata dal cratere sismico del 2016 del Centro Italia. Un processo che procede speditamente, ma che ha ancora a disposizione, per le attività sia pubbliche sia private, oltre tre milioni di euro. Il punto sullo stato dell'arte e sulle opportunità per le imprese più piccole è arrivato ieri nel corso di un convegno a Mosciano Sant'Angelo (Teramo), al Blu Palace Business Center, confronto che ha messo faccia a faccia CNA Artigiani Imprenditori d'Italia e la struttura commissariale al sisma 2016, rappresentata dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, e dal direttore per l'Ufficio speciale, Vincenzo Rivera. Proprio quest'ultimo ha illustrato i risultati raggiunti: sfiora l'80 per cento dell'obiettivo la ricostruzione privata, sottoposta rispetto alla pubblica a un numero di vincoli inferiore nelle procedure d'appalto. E questo su un'area che, per il solo Abruzzo, comprende 23 centri, la maggior parte dei quali nel territorio teramano.

Resta a disposizione ancora una somma importante che proprio il mondo delle imprese più piccole potrebbe intercettare.

La CNA - presente al convegno con il direttore regionale Abruzzo Silvio Calice, il direttore provinciale di Teramo Federico Scardecchia e il responsabile nazionale di Cna Costruzioni, Riccardo Masini - oltre un anno fa ha lanciato il progetto "Conto negli Appalti" proprio per favorire e incentivare l'accesso delle piccole imprese alle gare d'appalto pubbliche, opportunità che sembra aprirsi per quest'ultimo scorcio di ricostruzione.

In apertura dei lavori, il saluto del sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Giuliano Galiffi. L'incontro è stato patrocinato dall'Anci Abruzzo e dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo.



