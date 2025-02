Italia al lavoro, il racconto in foto e video d'archivio

"Abbiamo analizzato 80 anni di storia del nostro Paese attraverso fotografie d'autore e d'archivio, video, giornali e film che si sono occupati del mondo del lavoro e abbiamo realizzato un'esposizione multimediale che non vuole essere esaustiva - il tema del lavoro è ricco di tematiche e sfacettature - ma che dà spunti per riflettere". E' il commento di Sara Gumina, storica dell'arte e curatrice della mostra 'Italia al lavoro', allestita dal 6 febbraio al 23 marzo nella Sala Fontana di Palazzo Esposizioni di Roma. "E' un viaggio che ripercorre l'evoluzione del mondo del lavoro nel nostro Paese, dal secondo Dopoguerra a oggi, dal mondo agricolo e artigianale degli anni '50 a quello attuale dello smartworking e dell'IA - prosegue la curatrice - Protagonisti di questa storia sono personaggi anonimi, dai contadini e pescatori agli operai e alle lavoratrici, che con impegno, forza e creatività hanno contribuito al successo del Made in Italy nel mondo". La mostra è sintetica ma tocca molti temi: dall'articolo 1 della Costituzione all'IA, passando per il boom economico fino alle sfide del periodo digitale degli ultimi decenni, determinando così l'evoluzione e la competitività del nostro Paese. I temi, raccontati per immagini e con un ampio riferimento al cinema (da 'La classe operaia va in paradiso' a 'Il capitale umano'), ci raccontano l'Italia delle lotte operaie, della condizione femminile ma anche della solitudine dello smartworking. Le immagini, provenienti da importanti archivi storici che hanno trattato il mondo del lavoro (dal fondo Olivetti all'archivio di Confindustria), testimoniano infatti i profondi cambiamenti intervenuti a seguito delle grandi rivoluzioni tecnologiche, che hanno portato non solo alla nascita di nuovi modelli produttivi e industriali e di nuovi mestieri, ma anche ai cambiamenti nella vita delle persone, della società e dell'organizzazione del lavoro stesso. Promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall'Azienda Speciale Palaexpo, organizzata con Invitalia con il patrocinio di Ministero del lavoro e del Made in Italy e il contributo di Confindustria, la mostra è gratuita e si visita dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20.



