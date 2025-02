Incendio doloso all'aeroporto di Ciampino, arrestato un uomo

Voli bloccati per qualche ora, e poi tornati regolari, all'aeroporto di Ciampino a causa di un piccolo incendio divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo dell'aeroporto di Ciampino.

Il personale della sala operativa è stata fatto allontanare per il fumo e decolli e atterraggi sono stati momentaneamente sospesi nell'attesa che il fumo si disperda. Lo ha riferito l'Enav, segnalando che "non risultano danni alle apparecchiature e ai sistemi necessari alla gestione del traffico aereo".

L'incendio è stato appiccato da un cittadino georgiano che è stato arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, ha seguito un controllore di volo che stava per prendere servizio e lo ha aggredito quando ha aperto la porta d'accesso alla torre, che si trova in una area aperta al pubblico e distante dal terminal dove accedono i passeggeri.

Dopo aver spintonato il dipendente, è riuscito ad accedere ai locali al piano terra. Il controllore di volo è riuscito a dare subito l'allarme e in breve tempo sono arrivati gli agenti della Polaria, che hanno bloccato il georgiano che nel frattempo era riuscito a dare fuoco ad alcuni mobili e apparati informatici che si trovavano in prossimità della porta d'accesso.

L'incendio è stato prontamente domato dall'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco in supporto a quelle aeroportuali già presenti sul posto, intervenute per spegnere le fiamme divampate in un ufficio situato al primo piano della torre di controllo di Ciampino, di competenza Enav che gestisce il traffico aereo italiano.

Salvini: 'A Ciampino gravissimo episodio, sia fatta chiarezza'

"Dopo i fatti che hanno colpito le ferrovie nelle scorse settimane, questa mattina all'aeroporto di Ciampino un altro gravissimo episodio di danneggiamento: un incendio alla torre di controllo appiccato da un immigrato senza fissa dimora arrivato pochi giorni fa nel nostro Paese, con pesanti disagi per tutto il sistema italiano dei trasporti e migliaia di lavoratori e passeggeri danneggiati. Il responsabile è stato fermato, ora serve che venga fatta chiarezza al più presto". Lo ha scritto sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Sull'incendio "non penso ci siano rivendicazioni" ma "è stato atto criminale", ha detto il ministro. "Conto che vadano avanti i dossier su tutte le stranezze avvenute segnalate lungo le linee delle Ferrovie italiane nelle scorse settimane", ha aggiunto. In una nota, il Mit scrive: "un uomo bloccato a Roma per l'incendio doloso all'aeroporto di Ciampino, mentre nelle ultime ore sono stati rinvenuti degli oggetti sui binari sulla Sassari-Porto Torres. Dopo l'esposto del gruppo Fs per segnalare problemi anomali sulla rete ferroviaria, altri episodi preoccupanti che coinvolgono i trasporti. L'attenzione resta massima".

