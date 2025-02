Damiano David nominato ambasciatore globale di Bvlgari

La maison Bvlgari ha arruolato Damiano David nel ruolo di testimonial. Il cantautore entra a far parte della famiglia della griffe come nuovo global ambassador. Nato a Roma, classe 1999, atteso come superospite della seconda serata di Sanremo, Damiano David è un artista internazionale dotato di una voce inconfondibile e di una presenza scenica elettrizzante. Anche la sua estetica audace sulla scena ha contribuito ha renderlo un personaggio iconico capace di affascinare il pubblico di tutto il mondo. "Dalle performance con la sua band Maneskin sui palchi più prestigiosi del mondo - ricorda una nota della maison - alle collaborazioni con rinomati artisti internazionali, Damiano continua a superare barriere e confini anche nella sua carriera da solista, affermandosi come una delle voci più versatili e distintive dell'intera industria musicale. Il suo lavoro da solista mette in mostra la sua evoluzione artistica, pur restando fedele a quella creatività impavida che definisce la sua persona.

Incarnazione di talento, passione e autenticità, Damiano rappresenta la visione di eccellenza di Bvlgari. Le sue radici romane e la continua ricerca di un'innovazione artistica lo rendono l'ambasciatore ideale per rappresentare i valori della maison". "Siamo lieti di accogliere Damiano - afferma Jean-Christophe Babin, Ad del Gruppo - nella grande famiglia Bvlgari. Ne ammiriamo la voce potente, la presenza scenica magnetica e lo stile unico. Condividiamo la stessa città natale, Roma, da sempre fonte di ispirazione per tutte le nostre creazioni. Siamo entusiasti d'intraprendere questo nuovo viaggio con Damiano e di scrivere insieme un capitolo inedito". "I gioielli sono accessori magnifici e senza genere - aggiunge Damiano - che ho sempre amato indossare. La storia di Bvlgari è un racconto di bellezza ed eccellenza italiana e, come tutte le eccellenze del nostro paese, mi riempie di orgoglio. È un onore per me entrare a far parte di questa famiglia".



