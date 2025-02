Sport e inclusività in campo alla Bebe Vio Accademy di Roma

Entusiasmo, voglia di divertirsi e imparare nel nome dello sport e dell'inclusività. Eccolo qui, il bel pomeriggio passato alla Bebe Vio Academy di Roma, una straordinaria giornata di allenamento per i giovani atleti che hanno visto scendere in campo con loro Beatrice "Bebe" Vio Grandis e la calciatrice Manuela Giugliano, centrocampista della Roma.

Le due atlete si sono messe alla prova in un susseguirsi di allenamenti di scherma, basket in carrozzina, atletica e sitting volley che le ha viste appassionarsi e divertirsi insieme ai ragazzi dell'Academy. "Un enorme ringraziamento a Manuela Giugliano e a tutti coloro che sono stati con noi oggi per questa bellissima giornata di sport e divertimento - ha detto Bebe Vio - Questa Academy nasce con un obiettivo preciso: creare un ambiente dove bambine e bambini, con e senza disabilità, possano praticare insieme lo sport in maniera davvero inclusiva. Dopo Milano, siamo entusiasti di aver portato il nostro progetto anche a Roma. Ma non ci fermiamo qui: il nostro obiettivo è portare la BVA in altre città d'Italia".

Anche per Manuela Giugliano "è stata una bellissima giornata di insegnamento, devo fare i complimenti a Bebe. Questa giornata dimostra che tutti possono fare sport".

A tre anni dall'apertura di Milano, dove l'iniziativa ha riscosso da subito un grande successo, l'"Accademia" dello sport inclusivo ideata dalla campionessa paralimpica di fioretto ha dato il via alle sue attività lo scorso 5 novembre nella Capitale: grazie a un accordo con l'Universita' La Sapienza, la BVA svolge le proprie attività proprio presso il centro sportivo SapienzaSport in via Fornaci di Tor di Quinto 64, con il supporto di Roma Capitale.

La BVA Roma andrà avanti fino a maggio 2025 con due allenamenti a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 18:00, organizzata e gestita dall'Associazione art4sport ONLUS, in collaborazione con Nike. L'obiettivo del progetto è la promozione dello sport paralimpico, in linea con la visione di Bebe, condivisa e supportata anche da Nike e dalla Sapienza, ovvero quella di rendere lo sport accessibile a tutti.

L'Academy, che a Milano nel suo primo triennio di attività ha coinvolto circa 180 ragazzi, si rivolge a bambine e bambini tra i 6 e i 18 anni con disabilità fisiche ma anche a giovani senza disabilità che vogliono sperimentare alcune discipline sportive nella loro versione paralimpica.

Nella nuova sede romana, le ragazze e i ragazzi hanno la possibilità di cimentarsi in sei discipline: atletica, calcio integrato, sitting volley, scherma in carrozzina, basket in carrozzina e rugby in carrozzina. Quest'ultima rappresenta una novità introdotta per garantire una gamma maggiore di sport, in un'ottica ancora più inclusiva, e sarà supportata da Martín Castrogiovanni. La partecipazione all'Accademia, tutte le attività sportive comprese, il materiale tecnico Nike e gli ausili saranno messi a disposizione gratuitamente per tutte le ragazze e tutti i ragazzi dall'Associazione art4sport Onlus.





