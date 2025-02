Scorta ministro Lollobrigida fa arrestare borseggiatore a Roma

I carabinieri della scorta del ministro Francesco Lollobrigida hanno fatto arrestare un uomo, cittadino di origini romene, che ieri pomeriggio ha tentato di rubare il portafogli dalla borsa di una donna. Il fatto è avvento nella zona di largo Santa Susanna, nel centro storico di Roma. I militari dell'Arma hanno notato l'uomo, che era in compagnia di un complice che ha fatto perdere le proprie tracce, mentre tentava il borseggio. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno bloccato il 31enne.

L'uomo, risultato incensurato, è comparso questa mattina in aula a piazzale Clodio dove il giudice per la direttissima ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà. Per lui il processo inizierà a giugno.



