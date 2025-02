Rugby: Italia-Galles; Lucchesi, è importantissima per noi e loro

"Sarà sicuramente una partita importantissima, sia per noi sia per loro. Non voglio fare pronostici, comunque sarà una gara da preparare come tutte le altre. Ci approcciamo al match con umiltà e voglia di rendere al meglio senza dare troppo peso alle parole". Così Gianmarco Lucchesi, tallonatore dell'Italia del rugby, in vista della sfida di sabato prossimo a Roma contro il Galles, valida per il secondo turno del 6 Nazioni.

Sul match di esordio nel torneo, sabato scorso contro la Scozia, in cui Lucchesi ha giocato i 30 minuti finali subentrando a Nicotera, l'azzurro sottolinea che "è stato un peccato, eravamo riusciti a recuperare dopo un inizio di partita non facile per noi. Negli ultimi 20 minuti il match ci è sfuggito di mano per degli errori e delle situazioni che potevamo gestire meglio. Ma abbiamo dato una bella risposta dopo l'inizio di partita non brillante. Ora dovremo essere più lucidi in alcune situazioni in attacco".

Una riflessione sulla touche e la tecnica di lancio, in considerazione anche del fatto che un lancio storto non è sempre detto che venga penalizzato, come invece accadeva prima. "Per noi tallonatori non cambia granché - dice Lucchesi -. Anche prima cercavamo il massimo della precisione nel lancio. Non pensiamo al fatto che alcuni pack scelgano di saltare o non saltare: giochiamo al massimo livello internazionale, è importante fare le cose bene in tutti i gesti e le azioni.

Rimesse storte volontarie da parte di qualcuno? Non credo che questo possa mai esistere".

Infine una battuta sul gruppo azzurro: "Dal punto di vista fisico stiamo bene e ci stiamo preparando per sabato: il nostro focus è sul prossimo match. Stiamo proseguendo nel lavoro di squadra e, rispetto alla prima partita, adesso abbiamo vissuto ancora più giorni insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA