Generale carabinieri Iacobelli visita comando legione Lazio

Il generale di Corpo d'armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri 'Podgora', da cui dipendono i comandi legione carabinieri del Lazio, delle Marche, della Sardegna, della Toscana e dell'Umbria, ha fatto visita questa mattina alla Legione carabinieri Lazio nella storica sede, caserma 'Giacomo Acqua' di Piazza del Popolo a Roma.

Iacobelli, ricevuto dal comandante della legione, Ugo Cantoni, ha incontrato una rappresentanza di militari della sede, dei comandi dell'Arma presenti sul territorio regionale, di delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel suo intervento, ha espresso profonda riconoscenza per l'impegno e la dedizione dei carabinieri della Legione Lazio, rivolgendosi loro con parole di incoraggiamento e sostegno: "Non sentitevi soli. Mi impegno a provvedere affinché sia sostenuta l'efficienza di tutti i reparti, sia garantita la serenità, consentendo così a ognuno di compiere azioni giuste al servizio dei cittadini".

Proseguendo nel suo discorso, il generale ha evidenziato il ruolo fondamentale dell'Arma, sottolineando come i carabinieri rappresentino un patrimonio inestimabile per le comunità e un baluardo per la sicurezza e la legalità. "I carabinieri - ha aggiunto - sono un punto di riferimento essenziale, soprattutto in un momento storico complesso, caratterizzato da uno scenario internazionale instabile e da rischi interni ed esterni sempre più articolati e multiformi, che pongono nuove sfide in termini di sicurezza e coesione sociale".



