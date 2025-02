Bnl, utile quarto trimestre raddoppia a 202 milioni

Bnl (gruppo Bnp Paribas) chiude il quarto trimestre dell'anno raddoppiando l'utile pre tasse e 202 milioni di euro. E' quanto si legge nel comunicato sui conti del gruppo secondo cui i depositi hanno visto una crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Gli impieghi sono scesi del 2,9%. La raccolta indiretta (assicurazioni vita, fondi comuni e risparmio amministrato) registra un rialzo del 6,2% mentre la raccolta netta nel Private Banking si attesta a 1,9 miliardi nel 2024. Il margine di interesse è in aumento del 2,5% grazie alla crescita dei margini sui depositi e al contributo positivo degli impieghi a breve termine.

I costi operativi pari a 461 milioi, sono in calo dello 0,9% per le azioni di contenimento delle spese.

L'"effetto forbice", segnala la banca, è positivo, pari a 3,7 punti percentuali. In riduzione a 58 milioni il costo del rischio "con un netto calo dovuto alla riduzione del portafoglio di crediti deteriorati e al miglioramento strutturale del profilo di rischio.

Se si considera l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking alla linea di business Wealth Management (Divisione Ips), Bnl bc genera un utile ante imposte di 195 milioni, in rialzo del +94,2%.



