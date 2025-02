Tir con tonnellate di carne si ribalta, ferito il conducente

Incidente nella notte alla periferia di Roma. Un autoarticolato, con all'interno diverse tonnellate di carne, si è ribaltato su di un fianco in Via Marisa Bellisario, all'incrocio con Via di Villa Gianni, in zona Prenestina.

Sul posto intervenute diverse pattuglie del V gruppo Casilino della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità. Il conducente del mezzo, un uomo polacco di 28 anni, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Per consentire le complesse operazioni di rimozione del mezzo pesante, tramite alcune gru, si è resa necessaria la chiusura di via Bellisario in direzione di via Prenestina. Gli agenti della polizia locale sono ancora impegnati nelle attività per agevolare la viabilità nella zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA