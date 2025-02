Raid nella notte contro la Palestra della Legalità di Ostia

La Palestra della Legalità di Ostia è stata danneggiata nella notte: alcuni vetri sono stati rotti, l'ingresso è stato devastato e gli interni distrutti. A darne notizia l'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Situata in uno stabile di oltre 1.200 mq di via dell'idroscalo 103, la Palestra della Legalità nasce da un accordo con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio per restituire ai cittadini una struttura sequestrata e abbandonata. A gestirla è l'Asp Asilo Savoia.

"Chi colpisce la palestra della legalità, un punto di riferimento sul territorio e modello di inclusione sociale - afferma Onorato - fa un torto a tutta la società che crede nella possibilità di rinascita e di riscatto. L'ennesimo atto di violenza e di intimidazione non fermerà Asilo Savoia, che avrà tutto il nostro supporto per ripristinare legalità nel mondo dello sport".

"Solidarietà all'Asilo Savoia e a tutta la comunità della Palestra della Legalità di Ostia per il vile atto intimidatorio subito questa notte. L'ennesimo ai danni di un simbolo di riscatto e inclusione, che non fermerà il nostro impegno per la legalità. Roma resta salda al fianco dell'Asp Asilo Savoia, rafforzando il messaggio che Ostia non cede all'intimidazione", afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Nessun atto intimidatorio ci farà arretrare: daremo ogni supporto che ci verrà richiesto affinché la palestra sia ripristinata al più presto per continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità", afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.



