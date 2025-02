Lite con coltelli tra senza fissa dimora ieri sera in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini. A notare la scena una pattuglia dei carabinieri che è intervenuta. Durante la lite un clochard ha colpito due volte un altro senzatetto, senza ferirlo.

Quest'ultimo è stato rintracciato mentre gli altri si sono dileguati. Sono in corso indagini per risalire alle altre persone coinvolte.



