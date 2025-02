Incidente in provincia Rieti, un morto, tre veicoli coinvolti

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto in provincia di Rieti. Tre i veicoli coinvolti. A causa del sinistro è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la SS578 "Salto Cicolana" all'altezza del km 25,700.

La dinamica è in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Lo rende noto l'Anas.



