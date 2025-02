Danil Trifonov a Roma, recital pianistico per Santa Ceciilia

Daniil Trifonov, pianista tra i più acclamati della sua generazione, torna sul palcoscenico dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia per un recital che promette di incantare il pubblico il 5 febbraio alle 20:30 all' Auditorium Parco della Musica. Il fuoriclasse russo, descritto dal New York Times come un artista che ha "incendiato la scena della musica classica", presenterà un programma raffinato dedicato alle pagine virtuosistiche di Čajkovskij e Chopin fino a raggiungere l'America di Barber. Pianista vincitore di un Grammy Award, Trifonov ha debuttato a Santa Cecilia nel 2012 come rivelazione nel Gala Rachmaninoff nel 2012, e da allora è stato ospite dell'Accademia in più occasioni. Il 5 febbraio, il concerto si aprirà e chiuderà con musiche di Čajkovskij, compositore compatriota di Trifonov, di cui sarà eseguita la Sonata per pianoforte n. 2 in apertura, mentre, a conclusione del recital, echeggeranno le note di uno dei suoi più noti balletti, La bella addormentata, in un arrangiamento per pianoforte solo di Mikhail Pletnev. La prima parte del programma vedrà anche l'esecuzione di una selezione di Valzer di Chopin. A seguire, l'esecuzione della Sonata per pianoforte op. 26 di Samuel Barber, una delle opere più virtuosistiche e apprezzate del compositore statunitense.



