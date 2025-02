Allarme Teatro Quirino per la vendita, Mic intervenga

L'amministratore delegato della società Quirino srl Impresa Sociale, Rosario Coppolino, ha inviato al presidente della Repubblica, alla premier Meloni e al ministro Giuli, al sindaco di Roma e al presidente della Regione Lazio, una lettera appello per chiedere di intervenire per evitare che la proprietà dell'immobile del teatro passi ad un privato. "Riteniamo sia giusto lasciarne la proprietà nelle mani dello Stato o di un Ente Pubblico territoriale e affidare al soggetto privato solo la gestione delle attività caratteristiche" si legge nella lettera-appello in cui si chiede che il Ministero della Cultura, o la Regione Lazio, esercitino il diritto di prelazione "per acquisirne la proprietà entro i tempi previsti per la procedura di aggiudicazione definitiva".





