Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso in strada a Roma, in zona Gianicolense, con ferite da arma da taglio. È accaduto intorno alle 20.30 in piazza Flavio Biondo. Il ragazzo ha raccontato di essere stato accoltellato durante una rapina da persone a lui sconosciute. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indaga la polizia.

