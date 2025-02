Stop derby Roma in D, poi c'è arbitro tra pubblico e si riprende

Un derby della Capitale, quello in Serie D fra Trastevere e Atletico Lodigiani, interrotto per più di venti minuti e che poi è potuto riprendere soltanto grazie alla casuale presenza sugli spalti di un arbitro che era lì da semplice spettatore ma che poi ha dovuto cambiarsi e scendere in campo.

E' successo al 'Trastevere Stadium' dove, al 9' della ripresa sullo 0-0, l'assistente di linea Matteo Varacalli si è infortunato e la stracittadina è stata interrotta perché, a differenza di quanto successo oggi in Serie A in Fiorentina-Genoa, qui non c'era un quarto uomo che potesse prendere il posto del guardalinee. Infatti la presenza di questa figura, appunto il quarto uomo, nelle partite della D non è prevista. Così tramite altoparlante dell'impianto del Trastevere è stato fatto un annuncio per chiedere se fra il pubblico fosse presente qualche tesserato dell'Aia e il caso ha voluto che l'arbitro Niccolò Agostino della sezione di Roma 1 si trovasse, da spettatore, nell'impianto di via Vitellia e si sia quindi reso disponibile affinché il match potesse continuare.

Così, dopo più di venti minuti di interruzione, il derby della D è ripreso e alla fine il Trastevere si è imposto per 2-1 (a segno Compagnone e De Alessandris per la squadra del Rione e Sebastiani su rigore per l'Atletico), portandosi al nono posto in classifica, mentre l'Atletico Lodigiani è ora quartultimo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA