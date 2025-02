Preso l'incubo dei viaggiatori della metro C dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 25enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina e furto aggravato. Il fermo è scaturito dopo le indagini che i Carabinieri hanno condotto dopo tre episodi di furto con strappo e una rapina, avvenuti tra dicembre 2024 e gennaio 2025 lungo la linea C della metropolitana di Roma.

In particolare i tre episodi di furto, avvenuti lo scorso 3 dicembre 2024 presso la fermata "Mirti", lo scorso 10 gennaio 2025 all'interno della metro alla fermata "Torre Gaia" e lo scorso 17 gennaio 2025 a bordo della metro presso la fermata "Torre Gaia", hanno lo stesso modus operandi: l'indagato, infatti, all'apertura delle porte del convoglio, è indiziato di aver strappato con violenza gli smartphone delle vittime - una 17enne romana, una 18enne romena e una 39enne sarda - per poi fuggire e dileguarsi.

Lo scorso 23 gennaio 2025, invece, presso la fermata metro C "Bolognetta", l'indagato avrebbe strappato la collana in oro dal collo di una 53enne romena, facendola cadere a terra, provocandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le attività dei Carabinieri scaturite dalle denunce delle vittime hanno portato, grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza interne alle aree della rete metropolitana e alle descrizioni fornite dalle donne e dai testimoni, all'identificazione del 25enne che, il pomeriggio del 29 gennaio scorso, è stato ritracciato e bloccato in via Casilina, all'altezza della fermata metro C "Torrenova".

I Carabinieri lo hanno sottoposto a fermo per rapina e furto aggravato ma anche arrestato in flagranza per resistenza a Pubblico Ufficiale, perché una volta bloccato, ha tentato di scappare, spintonando violentemente i militari.

L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove fermo e arresto sono stati convalidati dal Tribunale di Roma che ha disposto per lui la permanenza in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA