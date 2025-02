La Roma pareggia al 92' e frena marcia del Napoli

Così come nel recupero l'Inter aveva ripreso il Milan nel derby, altrettanto ha fatto la Roma con il Napoli all'Olimpico, segnando al 92' con Angelino, dopo il gol dell'ex di Spinazzola che, nel primo tempo, aveva portato in vantaggio la capolista. Così anche nella capitale, così come in precedenza a S. Siro, è finita 1-1 e la corsa scudetto fra la squadra di Inzaghi e quella di Conte rimane invariata, anche se nel caso del tecnico azzurro non mancano i rimpianti. A Ranieri, invece, questo punto va bene e prepara già la sfida di Coppa Italia di metà settimana con il Milan, in vista della quale oggi ha fatto anche del turn over, tenendo fuori dalla formazione iniziale i vari Hummels, Paredes, Dybala e Dovbyk. Ora però dovrà verificare le condizioni di Manu Konè, uscito per un problema fisico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA