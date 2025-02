Calcio:Cagliari;Nicola, 'con la Lazio con energia ed entusiasmo'

Due partite in poche ore. Quella del mercato, con il Cagliari che cerca un attaccante e forse qualche altro giocatore dopo le uscite di Azzi, Wieteska e Lapadula. E quella con la Lazio: "Noi siamo professionisti e rimaniamo concentrati sulla sfida di lunedì - ha detto Nicola nella conferenza stampa della vigilia - personalmente ho piena fiducia nella società, il diesse Bonato sa bene che cosa serve.

Che cosa mi aspetto? In generale quando escono dei giocatori ne arrivano altrettanti. In alcuni ruoli abbiamo delle alternative in altre no. Ma ci sono anche delle valutazioni economiche che un club deve necessariamente fare in questi casi".

"Sanabria? Premesso che Bonato è al lavoro e non so se questa operazione sia fattibile, non posso che mostrare il mio apprezzamento per un giocatore che ho allenato e che conosco molto bene", sottolinea il mister. Un ringraziamento a chi è andato via: "Ragazzi che ho apprezzato molto, tutti uomini veri".

Ma ora c'è la Lazio. "Con Baroni siamo stati anche compagni di squadra, lo conosco e lo apprezzo per il percorso che lo ha portato dove è ora - precisa l'allenatore del Cagliari - Ha una squadra che lotta per le prime posizione, gioca bene sulle catene, ha qualitá e insieme dinamismo, sa attaccare in profondità sulle fasce. È una squadra che gioca. E che può anche lasciare qualche spazio. All'andata avevamo fatto una bella gara".

Un Cagliari che cerca di far dimenticare la brutta prova con il Torino. "In questi giorni abbiamo lavorato molto su noi stessi - spiega Nicola - provando anche nuove idee e soluzioni.

Ore verifichiamo tutto con la Lazio: servono la giusta energia e il giusto entusiasmo". Problemi per Marin, ma il tecnico vuole inserirlo tra i convocati. Luvumbo ancora out: "Ma ha ricominciato con la tecnica - annuncia il mister -, ha avuto un infortunio non gravissimo, ma comunque una distorsione alla caviglia, ora deve crescere atleticamente, serve in questo senso una mini preparazione. Conto di averlo a disposizione nel gruppo in queste settimane".



