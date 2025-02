Amanda Sandrelli, a teatro tra risate e sesso

Una commedia sul sesso. Ma soprattutto sulle coppie che dimenticano chi sono. "Perché non è vero che l'amore vince su tutto. Bisogna averne cura. O le dinamiche finiscono per avere la meglio". A raccontarlo all'ANSA è Amanda Sandrelli, in tournée in queste settimane con Vicini di casa, adattamento italiano dalla commedia Los vecinos de arriba dello spagnolo Cesc Gay, che dopo il successo in patria e anche il film con Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni, arriva all'Ambra Jovinelli di Roma dal 5 al 16 febbraio per girare l'Italia fino a maggio, attesa al Manzoni di Milano dal 6 al 18.

Con l'attrice in scena c'è Gigio Alberti, insieme ad Alessandra Acciai e Alberto Giusta, per la regia di Antonio Zavatteri su traduzione di Pino Tierno.

Co-produzione Cmc/Nidodiragno, Cardellino srl, Teatro Stabile di Verona in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi, la pièce racconta di Anna e Giulio, insieme da anni e con una figlia. Lui, in realtà, avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell'insegnamento. Lei avrebbe voluto un altro figlio e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, in equilibrio precario fra amore e abitudine. Fino all'arrivo di due nuovi vicini di casa. Che fanno di continuo l'amore, rumorosamente. E Anna li invita per un aperitivo.

"La cosa divertente - prosegue Sandrelli - è che i due vicini parlano di sesso come fossero le regole del burraco. In realtà, Cesc Gay racconta una verità del nostro tempo: la quotidianità, le dinamiche sbagliate, le liti per nulla piano piano riescono ad allontanare anche due persone che si amano molto".

Intanto per i prossimi mesi, Amanda Sandrelli ha già in cantiere una nuova Bisbetica domata da Shakespeare, al debutto in estate al Festival di Borgio Verezzi con Arca Azzurra. E riprenderà Fuochi, mise en space da Marguerite Yourcenar con il figlio Rocco Roca-Ray al piano, diretti da Sergio Maifredi.



