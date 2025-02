Scappa alla vista dei CC e si scontra con auto, arrestato

A bordo di un'auto a noleggio è scappato alla vista di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata e nella fuga è finito contro un'altra macchina. L'auto è stata poi bloccata. Alla guida c'era un ragazzo di 20 anni in compagnia di una minorenne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Nell'auto i Carabinieri hanno trovato un passamontagna, 500 euro in contanti e un coltello. La minorenne è stata affidata al padre. Il ragazzo alla guida è stato arrestato per resistenza e omissione di soccorso e trattenuto in attesa del rito direttissimo.La polizia locale di Roma Capitale ha rilevato l'incidente stradale.



