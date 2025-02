Roma-Eintracht, 6 denunciati per lancio petardi e scavalcamento

Sei tifosi romanisti sono stati denunciati per lancio di fumogeni e scavalcamento durante la partita di Europa League di giovedì contro l'Eintracht.

Gli agenti del commissariato Prati sono risaliti ai supporter giallorossi di cui tre per il lancio di petardi in direzione del settore ospiti, uno per scavalcamento e uno per invasione di campo.

Per il sesto tifoso è scattata invece la denuncia per resistenza al pubblico ufficiale, in quanto ha aiutato l'autore dello scavalcamento. Uno in particolare aveva invaso il terreno di gioco nel settore Tevere Sud nel tentativo di recuperare la maglia di uno dei calciatori. Lo stesso è stato già sottoposto a Daspo dal Questore di Roma per la durata di tre anni.

Per tutti gli altri è stata avviata l'istruttoria per l'adozione dello stesso provvedimento. Le indagini vanno avanti.



