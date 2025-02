A Santa Cecilia Riccardo Rossi narratore in Pierino e il Lupo

Riccardo Rossi voce narrante di Pierino e il Lupo, la favola sinfonica di Sergej Prokof'ev che torna a Santa Cecilia, dopo il grande successo delle scorse edizioni, nel cartellone della stagione curata dal settore Education dell'Accademia Nazionale domenica 2 febbraio alle 16 all' Auditorium Parco della Musica (repliche il 3 alle 10.30 e il 7 febbraio alle 10.30). L'esecuzione è affidata ai giovani musicisti alla JuniOrchestra diretta da Simone Genuini. Il concerto si aprirà con la Marcia op. 99 di Prokofiev alla quale seguiranno l'Ouverture Candide di Bernstein e la Danza Slava op.

46 n.1 di Dvorak. Riccardo Rossi, da quasi due decenni attore e conduttore apprezzato del piccolo e del grande schermo, si cimenta nel ruolo di narratore della composizione del musicista russo. Eseguita per la prima volta a Mosca nel 1936, Pierino e il lupo gode di un successo che non conosce età. L' eroe di questa favola, allontanatosi da casa nonostante i rimproveri del nonno, passeggia intorno a un laghetto, luogo di ritrovo di un uccellino, di un'anatra e di un gatto che un lupo cercherà di catturare e divorare. Ogni personaggio della fiaba è caratterizzato da un tema e un gruppo di strumenti: Pierino dagli archi, l'uccellino dal flauto cinguettante, l'anatra dall'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno da borbottanti fagotti e il lupo dal suono dei corni, cupi e inquietanti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA