Sant'Egidio, il 2 febbraio il ricordo di Modesta Valenti

Domenica 2 febbraio, a mezzogiorno, volontari e senza fissa dimora ricorderanno, insieme, nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, chi ha perso la vita in strada negli ultimi anni. La celebrazione è in memoria di Modesta Valenti, la donna che morì 42 anni fa alla stazione Termini perché, essendo sporca, l'ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Insieme al suo, verranno letti i nomi di alcune tra le tante persone che nel corso degli anni sono morte nella strada a Roma. In ricordo di ognuna di loro verrà accesa una candela davanti all'icona della Misericordia, dipinta in onore di Modesta.

Modesta Valenti è diventata il simbolo di tutti i senza fissa dimora. Dalla sua memoria è nato un largo movimento di solidarietà, non solo a Roma ma in Europa e in altri continenti, con numerose persone di ogni età impegnate a portare cibo, bevande calde, sacchi a pelo e coperte a chi è in difficoltà. Ma soprattutto fermandosi ad ascoltare e ad aiutare molti a uscire dalla strada come testimoniano le numerose convivenze realizzate negli ultimi anni.

Espressione di questo movimento sono le celebrazioni che, oltre a quella di Trastevere, si svolgeranno, a partire da domenica, in diversi quartieri di Roma e in altre città italiane ed europee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA