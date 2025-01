Oltre Bollywood, il cinema indiano in festa a Roma

Al via dal 7 all'11 febbraio a Roma presso la sala Anica la prima edizione dell'Indian Film Festival con il meglio del cinema indiano, oltre Bollywood. Il festival, organizzato e promosso dall'Ambasciata Indiana a Roma, propone una rassegna di 5 film, in anteprima italiana, espressione della ricchezza linguistica e culturale dell'India. Non solo film in lingua Hindi ma anche in Telugu, Tamil, Kannada.

Questa prima edizione, realizzata in partnership con Anica, restituisce la ricchezza della cinematografia indiana e la sua grande varietà di generi e tematiche, con particolare attenzione a quelle sociali, che va di pari passo alla grande varietà linguistica dei film della rassegna.

Dopo l'apertura a inviti, venerdì 7 febbraio, con RRR (Rise Roar Revolt) di S.S Rajamouli (2022), si prosegue con quattro serate aperte al pubblico: - Sabato 8 febbraio ore 18.00 con Gangubai Kathiawadi (La regina di Mumbai) (2022) di Sanjay Leela Bhansali, presentato in anteprima nel 2022 al 72° Festival di Berlino; - Domenica 9 febbraio ore 18.00 con Soorai Pottru (2020) con la star Suriya e Paresh Rawal, diretto da Sudha Kongara, regista e sceneggiatrice che gira prevalentemente in lingua Tamil; - Lunedì 10 febbraio ore 18.30 con Vikram (2022), un thriller d'azione in lingua Tamil diretto da Lokesh Kanagaraj e interpretato da Kamal Haasan nel ruolo del protagonista; - Martedì 11 febbraio ore 18.30 con Kantara (2022) diretto e interpretato da Rishab Shetty, in lingua Kannada, predominante nella parte sudoccidentale del paese.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale, sottotitolate in italiano e in inglese.

L'accesso è gratuito e sarà consentito fino ad esaurimento posti, presso la Sala ANICA in Viale Regina Margherita 286 (RM), previa registrazione all'indirizzo mail eventi@anica.it.

Il festival, promosso dall'Ambasciata Indiana a Roma, ha come partner Government of India Ministry of Information and Broadcasting, Nfdc- National Film Development Corporation of India e in Italia Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive.



