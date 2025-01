Nel 2030 un maxi-studentato agli ex Mercati Generali Ostiense

La cosiddetta 'Città dei Giovani' sull'area da tempo abbandonata degli ex Mercati Generali di via Ostiense ora ha una data di realizzazione: sarà pronta nel 2030 e vedrà realizzare non più un centro commerciale ma un grande studentato, e poi servizi culturali, spazi pubblici, verde e grandi piazze, oltre a 50 mila mq di parcheggi, tra superficiali e interrati. Lo ha annunciato l'assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini in audizione in commissione Trasparenza.

Si tratta di un intervento atteso da oltre vent'anni: il bando iniziale era del 2003 ma l'iter si era interrotto a causa di diverse vicissitudini legati alle varianti e al concessionario. L'amministrazione Gualtieri ha ripreso in mano la questione, e nel frattempo è entrato nell'affare un nuovo finanziatore, il maxi-fondo immobiliare statunitense Hines. I lavori dovrebbero iniziare nel primo semestre 2027 e durare tre anni. La durata della concessione - che prevede sia la realizzazione delle opere, sia la loro gestione - è di 57 anni e vale 3,5 miliardi di euro. L'investimento è di circa 400 milioni di euro.

Lo studentato - poco distante c'è l'università di Roma Tre, ma anche la fermata della metro B che collega con Sapienza - sarà di 52 mila metri quadrati, conterà 1600 camere e 2050 posti letto; il 12% dei posti sarà a canone calmierato. Il 'campus' di via Ostiense è il vero cuore del grande progetto, che però prevede circa un 40 per cento di superfici di pubblica fruizione "a vario titolo": servizi, spazi pubblici, palestre, una mediateca, una biblioteca comunale. Le piazze pubbliche misureranno 4 ettari, ha sottolineato l'assessora Segnalini, "come Piazza Farnese, Piazza dell'Esquilino, Piazza San Silvestro, Piazza Colonna e Piazza di Pietra messe insieme". E' previsto inoltre un 10% di terziario e un 2% di ristorazione. I parcheggi saranno tantissimi: 37 mila metri quadri di posti pubblici e 27 mila metri quadri di privati.



