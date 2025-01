Jovanotti, "per Sanremo mi hanno dato carta bianca"

Ci sto lavorando, è una cosa molto bella, molto spettacolare": lo ha detto Jovanotti parlando della sua prossima performance al Festival di Sanremo, che lo vedrà nelle vesti di superospite della prima serata, martedì 11 febbraio. "È una cosa complicata perché grossa ma mi hanno dato carta bianca", ha aggiunto l'artista a margine di una conferenza stampa in Vaticano per la presentazione della mostra En Route, legata al Giubileo, alla quale ha dato il suo contributo artistico.

Quanto al nuovo album, Il Corpo Umano, "è uscito oggi, sono molto felice, perché quando un disco esce, sebbene lo conosca a memoria, è sempre un'emozione perché lo vedi addosso agli altri e quindi si trasforma".

"Io faccio dischi da quarant'anni ed è un'emozione sempre vera e autentica, stavolta ancora di più perché, per la prima volta in quarant'anni, si era presentata anche la prospettiva che non riaccadesse questa cosa, perché non camminavo... e invece poi è partita", ha sottolineato. "Il disco è bello, è molto pop, è un disco molto divertente, romantico, pieno d'amore e pieno di canzoni che si ballano. È un disco che vuole essere leggero perché io voglio essere leggero".



