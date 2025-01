Controlli in zona San Pietro, sanzionati 15 ambulanti abusivi

Denunciati quindici ambulanti abusivi nell'area attorno al Vaticano. I carabinieri della compagnia San Pietro hanno effettuato uno servizio straordinario di controllo del territorio in zona San Pietro finalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità e degrado, in linea con l'azione fortemente voluta dal prefetto Lamberto Giannini in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In distinte operazione, i militari hanno denunciato alla Procura due romani, di 18 e 67 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 38enne di origini romene, invece, all'esito di un controllo in via Ottaviano, è stato trovato in possesso di un pugnale con una lama lunga 28 centimetri.

Durante alcuni controlli in via della Conciliazione e nelle zone limitrofe all'area San Pietro, i carabinieri hanno sanzionato per la vendita ambulate e abusiva, 15 persone straniere a cui sono stati notificati ordini di allontanamento dalle quelle aree.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 45 persone, eseguito verifiche su 21 veicoli.



