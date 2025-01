Arte e pace, la creatività cinese alla Gnamc di Roma

"Visitare questa mostra significa attraversare un mondo in divenire, compreso fra due confini: il primo è la tradizione, il secondo è una proiezione nel futuro".

Sono le parole di Gabriele Simongini, curatore con Franco Wang della 'Mostra nazionale cinese di arte contemporanea' che la Gnamc di Roma ospita fino al 26 febbraio. Partecipano all'esposizione artisti provenienti da tutta la Cina per esprimere una creatività che rispecchi i sentimenti della popolazione tra tradizione e innovazione. In mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea una quarantina di opere premiate con il 'China Art Award', il più alto riconoscimento artistico cinese, scelte per celebrare il 55esimo anniversario dall'avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina e rafforzare i legami tra i due Paesi. La rassegna offre un panorama riassuntivo ma intenso della creatività contemporanea cinese con riferimento al tema 'Arte e Pace', sotto il segno dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli.

Le opere esposte provengono dalla 'Mostra Nazionale Cinese di Belle Arti', iniziativa artistica molto diffusa in Cina. Fondata nel 1949, ogni 5 anni ha l'obiettivo di dare ampia dimostrazione e diffusione della creatività del Paese. La mostra di quest'anno - la 14esima - è stata inaugurata a luglio del 2024 per celebrare il 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese con 73mila opere, selezionate tra centinaia di migliaia, da più commissioni. È infatti la più grande rassegna d'arte contemporanea cinese e ha lo scopo di presentare lo spirito popolare nelle diverse arti visive, documentando l'evoluzione della società nel tempo. Partecipano all'iniziativa artisti con opere divise in sezioni - pittura, incisione, scultura, fumetti ed illustrazioni, arte digitale e animazione, ceramica, design - ciascuna delle quali è ospitata in una città del Paese. La mostra alla Gnamc è organizzata dalla Federazione delle Circoscrizioni Letterarie e Artistiche della Cina, dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dalle Associazioni Artisti della Cina e dalla Fondazione Cina-Europea per le Arti.



