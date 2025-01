Abodi 'servizio civile strumento per il bene comune'

"Abbiamo cercato di dare al servizio civile un senso di continuità dando agli enti un senso di programmazione. Lo abbiamo declinato in tante tematiche verticali, vogliamo fare in modo che circa 70.000 ragazzi possano iniziare un percorso nuovo, certificato e il 15% nei concorsi è un altro piccolo riconoscimento. Siamo uno strumento al servizio del bene comune. Mi auguro che anche i ragazzi che non sono riusciti ad entrare abbiano ancora la disponibilità perché questa nazione ne ha bisogno". Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, alla presentazione del servizio civile universale per il Giubileo della speranza 2025. "Oggi sono un ministro felice, anche in un momento in cui la cronaca è spesso disperante. Questa prospettiva alimenta quella speranza che è il filo conduttore di questo anno, dovremmo tutti sentirci parte del Giubileo, tappa importante al di là delle nostre sensibilità religiose e anno di riflessione, oltre che occasione d'incontro che riguarda i giovani e del servizio civile, che rappresenta l'educazione, la competenza e la gentilezza - prosegue Abodi -. Roma non solo si trasforma, ma tenta di migliorarsi acquisendo sempre più profilo umano e di farlo emergere. Sono orgoglioso di raccogliere con entusiasmo la possibilità di rinnovare questa collaborazione perché rappresenta un qualcosa che va in continuità, dobbiamo essere in grado di celebrare la vita. Cercherò di essere vicino, vivendo piccole esperienze", conclude.



