Sorelle morte: il giallo del testamento, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per la morte delle due anziane sorelle, di 93 e 87 anni, trovate in casa senza vita nei giorni scorsi a Roma in via dei Dardanelli, nel quartiere Prati.

Accanto ai corpi delle due anziane, decedute da oltre un mese, sarebbe stato trovato un biglietto che rimanderebbe a un testamento. La notizia è stata pubblicata nelle pagine romane di Repubblica. Le due sorelle erano l'una di fianco all'altra, in salone, non troppo distanti da un incartamento che ha portato i magistrati a credere che le due avessero stilato un testamento olografo (manoscritto) da circa un milione di euro - scrive il quotidiano -. Un lascito importante, messo nero su bianco in un documento e concesso a una terza persona sulla quale adesso si concentrano le indagini coordinate dalla Procura.

Sul corpo delle donne, che non avevano parenti stretti, nessun segno di violenza. Si attendono gli esiti dell'autopsia.



