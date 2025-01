Sgomberato insediamento abusivo in parco Monte Mario,due denunce

Sgomberato insediamento abusivo nel parco di Monte Mario. Ieri mattina pattuglie del I Gruppo Prati e dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute nel parco, tra via Romeo Romei e via Cavalieri di Vittorio Veneto, per la presenza di un insediamento abusivo. Due gli occupanti identificati, entrambi di nazionalità romena di 35 e 40 anni, denunciati per occupazione di area pubblica. Grazie al personale e ai mezzi Ama è stato possibile rimuovere lamiere, teli, masserizie e ripulire l'area dai rifiuti.



