Scontro fra tre veicoli sulla Monti Lepini, grave una donna

Sono gravi le condizioni della donna di 55 anni rimasta ferita all'alba nell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 6 sulla Regionale 'Monti Lepini' all'altezza dello svincolo per via Vona, la strada che attraversa la zona industriale e porta a Ferentino - Morolo e l'Autostrada. Qui, per cause ancora in fase di accertamento dai carabinieri, si sono scontrati un furgoncino e due auto. Stando alla prima ed ancora provvisoria ricostruzione, c'è stato un primo urto tra un Fiat Scudo guidato da un uomo di Fumone di 62 anni ed una Bmw scura guidata da un 35enne nato in provincia di Catanzaro. A causa dell'urto, la berlina è finita senza controllo su una Lancia Ypsilon che sopraggiungeva proprio in quel momento, guidata dalla donna di 55 anni residente a Ceccano. Sul posto sono intervenute le ambulanze con il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. I tre automobilisti, tutti rimasti feriti, sono stati medicati nel Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. A preoccupare sono le condizioni della donna, classificata in Codice Rosso ed intubata.



