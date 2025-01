San Francesco a Amatrice risorgerà con l'aiuto dell'Art Bonus

Il primo Art Bonus 2025 servirà a ricostruire un edificio di culto nel territorio del cratere sisma 2016: la Chiesa di San Francesco ad Amatrice, un luogo di particolare pregio e simbolo del Comune del reatino martire del sisma che, il 24 agosto di nove anni fa, qui provocò 237 vittime.

L'iniziativa, presentata oggi a Roma al Collegio Romano è il frutto di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Cultura, la Struttura Commissariale sisma 2016, il Comune di Amatrice e Intesa Sanpaolo, che prevede, proprio attraverso l'Art Bonus e grazie al lavoro della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli un'erogazione liberale da parte dell'Istituto di 6,6 milioni di euro che si aggiunge agli interventi pubblici per la ricostruzione e la messa in sicurezza dell'antico edificio: l' importo complessivo destinato al progetto è infatti di quasi 13,3 milioni di euro.

"L'intervento di Amatrice ci ricorda che il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale italiano non può fare a meno del rapporto pubblico-privato, né di una sua rinnovata visione complessiva che renda il privato protagonista attivo e consapevole di una grande impresa sociale e comunitaria" ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli in un messaggio nel corso della presentazione dell'iniziativa.

La conclusione dei lavori è prevista a giugno del 2027.



