Roma-Eintracht, controlli in centro, evitati contatti tra tifosi

Evitati contatti tra gruppi di tifosi giallorossi e dell'Eintracht Francoforte nella capitale per il match di stasera all'Olimpico. Particolare attenzione ieri sera è stata dedicata ai luoghi di ritrovo in centro come piazza Navona e Campo dei Fiori. Le forze di polizia hanno intercettato, a più riprese, nella zona di Campo dei Fiori, piccoli gruppi di tifosi giallorossi, che sono stati identificati e allontanati. Anche in un pub della zona San Lorenzo è stata registrata la presenza di un nutrito gruppo di ultras giallorossi che sono stati monitorati e in nottata allontanati. I controlli proseguiranno per tutta la giornata di oggi fino al termine delle esigenze connesse alla partita.

Aeroporti, stazioni ferroviarie e vie del centro sono sotto la lente delle forze di polizia, in vista del match. Sono scattati dalle prime ore del pomeriggio di ieri i servizi preventivi pianificati dalla Questura di Roma in occasione dei primi arrivi dei tifosi tedeschi.

Tracciati i gruppi ed i singoli supporter ospiti, si sta procedendo alla loro identificazione, anche per intercettare eventuali presenze a rischio, già destinatarie di daspo per pregressi episodi di disordini che si sono verificati in occasione di recenti trasferte in Italia, tra cui, da ultimo, nella città di Napoli nel 2023.



