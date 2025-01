Europa League: Lazio già qualificata perde 1-0 con il Braga

Una Lazio senza molti titolari subisce una sconfitta indolore in Portogallo contro il Braga perdendo per 1-0 ma riuscendo a mantiene il primo posto della classifica della prima fase di Europa League grazie una migliore differenza reti nei confronti dell'Athletic Bilbao, secondo dietro i biancocelesti. A condannare i biancocelesti alla prima sconfitta in campo europeo è la rete di Horta, in avvio, che batte Mandas con un destro chirurgico a fil di palo ma non salva i portoghesi, eliminati nonostante il successo di prestigio.





