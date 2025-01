De Fusco, al TdR stagione con dati molto belli

È con il debutto all'Argentina della sua regia di Guerra e Pace da Tolstoj e "con dati molto belli" che Luca De Fusco segna il suo primo anno da direttore artistico del Teatro di Roma, dove è arrivato il 20 gennaio 2024. Accolto, se non proprio da una "guerra" ma quantomeno da una sommossa politica,"ora siamo pace", sorride parafrasando il titolo del suo spettacolo. "I dati sono molto belli - dice - La stagione 24-25 ha un incremento del 30 % di abbonamenti a posto fisso, che sono quelli più difficili da ottenere. Ma anche il +40% nelle Domeniche archeologiche, con l'Argentina pieno in ordine di posto alle 11 di mattina per ascoltare, a pagamento, grandi esperti che parlano di archeologia. Ma la cosa più significativa è il tasso di riempimento dei posti: 87% delle poltrone sempre piene su 630 circa disponibili. Quanto alla situazione 'politica' interna - aggiunge - si è pacificata molto più velocemente di quel che io, che sono un grande ottimista, potessi pensare" con "grande serenità e collaborazione con presidente e cda. E l'arrivo di Maurizio Roy un mese fa, in qualità di direttore generale, mi sembra migliori ulteriormente la situazione, con tutto quello che c'è da fare". Entro il 14 febbraio "dopo 'l'approvazione del Cda presenteremo al ministero la programmazione per il prossimo triennio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA