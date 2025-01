Colosseo, apre al pubblico la Schola Praeconum

"E' aperta al pubblico la Schola Praeconum, la sede degli araldi affacciata sul Circo Massimo, alle pendici meridionali del Palatino. E' il primo dei 10 progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Caput Mundi, portato a compimento dal Parco archeologico del Colosseo nell'ambito della Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo. L'intervento è stato complesso e ha coinvolto tutti gli aspetti della ricerca, dagli scavi archeologici ai restauri conservativi delle superfici, alla valorizzazione illuminotecnica e alla predisposizione di una nuova rampa, di una vetrata e di una mappa tattile per ipovedenti e non vedenti". E' il commento dell'archeologa Federica Rinaldi, responsabile del progetto, all'inaugurazione della Schola Praeconum, accessibile a tutti attraverso una rampa che conduce alla stanza dove è stato rinvenuto e restaurato un mosaico pavimentale in bianco e nero, unico nel suo genere e che dà il nome all'edificio. Raffigura otto figure maschili in corte tuniche, disposte in due gruppi di quattro, con in mano un caduceo, uno stendardo, un bastone. La scoperta della sede degli araldi, che annunciavano i giochi nel Circo Massimo, risale alla fine del XIX secolo; poi gli scavi ripresero negli anni '30 del 900. "Grazie ai fondi del Pnrr è stato possibile riprendere le ricerche e avviare un progetto di recupero dell'edificio - spiega l'ingegnere Roberto Botta, coordinatore dell'Area Interventi Giubileo 2025 e Caput Mundi - dopo 8 mesi di lavoro e 500mila euro di finanziamento per il primo progetto realizzato e oggi inaugurato dei 303 interventi previsti a Roma e nelle province del Lazio". Oggi a migliorare la percezione del prospetto della Schola, in un cortile rettangolare circondato da un portico a pilastri, e dei suoi affreschi e mosaici è la progettazione illuminotecnica del gruppo iGuzzini, sponsor del progetto, che ha realizzato l'illuminazione della sala con il mosaico e dell'insieme architettonico. Ad accogliere il pubblico una mappa tattile con la planimetria della Schola e dei resti archeologici e una breve storia in italiano, inglese e braille.

L'edificio è aperto la domenica e il lunedì per visite guidate e a entrata libera la domenica mattina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA