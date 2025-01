A Roma sigilli a sala scommesse e albergo diffuso abusivo

Dalla stazione Termini alla periferia, stretta della polizia su esercizi commerciali e strutture ricettive nell'anno giubilare. A finire nel mirino dei poliziotti, questa volta, una sala scommesse ed una struttura ricettiva.

"Era ritrovo di persone pregiudicate o comunque pericolose" la motivazione alla base dei sigilli apposti dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore alla sala scommesse di via del Pigneto, all'interno della quale, in distinte occasioni, i poliziotti avevano riscontrato la presenza di presone già nota alle forze dell'ordine. Rimarrà chiusa per 7 giorni.

L'altro provvedimento è scattato nei confronti di una struttura ricettiva in via Magenta, che resterà chiusa per i prossimi sette giorni. Scoperto un albergo 'diffuso' abusivo costruito con l'escamotage di accorpare più attività aggirando così leggi e regolamenti. Nei confronti del titolare è scattata la denuncia.



