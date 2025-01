Truffano anziana con scusa finto incidente, arrestati due 15enni

Arrestati dai carabinieri della stazione di Marcellina, vicino Roma, due 15enni accusati di aver truffato un'anziana di 81 anni.

Durante un servizio di controllo del territorio nel centro del paese, insospettiti da una macchina che stava eseguendo alcune manovre spericolate, i Carabinieri sono intervenuti per procedere al controllo e, alla loro vista, il conducente ha imboccato una strada contromano, cercando di eludere le verifiche.

I militari sono riusciti subito a bloccare l'auto e a bordo c'erano i due giovanissimi, trovati in possesso di moltissimi gioielli e la somma contante di 850 euro. Tra gli oggetti anche una medaglia in oro commemorativa dei 25 anni di lavoro con inciso un nome, risultato poi essere del defunto marito della vittima, una pensionata con invalidità che poco prima sarebbe stata truffata con il raggiro del falso incidente stradale.

I militari hanno ricostruito che l'anziana era stata contattata telefonicamente da ignoti, che le avevano riferito di un brutto incidente causato dalla figlia, per il quale avrebbe dovuto pagare la somma di 12.000 euro. Per rendere più efficace il raggiro e per tenerla occupata al telefono che fingevano di essere un avvocato e un maresciallo dei carabinieri di Tivoli.

Giunti nell'abitazione della vittima, i due ragazzini l'avrebbero definitivamente convinta a consegnare i gioielli di famiglia, del valore di circa 15mila euro, e la somma contante.

I minori sono stati arrestati e associati al Centro di Prima Accoglienza di Casal del Marmo. Dagli accertamenti, l'auto è risultata noleggiata nella provincia di Napoli da un uomo con precedenti reati di truffa e rapina. Le indagini proseguono per ricostruire l'eventuale rete di complici.



