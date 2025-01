Scontro fra auto e bus su via del Mare, due feriti

Incidente tra una jeep, un'auto e un bus di linea nel pomeriggio sulla via del Mare. Diverse pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale sono intervenute all'altezza via delle Azzore. Il conducente della jeep, un uomo italiano di 40 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. In ospedale anche l'autista dell'autobus. Via del Mare è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Ostia Antica e via delle Antille. Accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica.



