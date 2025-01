Nuovo blitz antidroga al Quarticciolo a Roma, sei arresti

Nuovi controlli antidroga dei carabinieri al Quarticciolo, alla periferia di Roma. Nelle ultime 72 ore, d'intesa con la Procura, i militari hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Tra i lotti condominiali di via di Cerignola, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno ritrovato oltre 200 dosi tra cocaina e crack all'interno di un pozzetto di scarico dell'acqua e sequestrate a carico di ignoti. I colleghi della compagnia Casilina sono riusciti a risalire all'abitazione di un 23enne romano, residente nel quartiere Cinecittà, al cui interno sono stati rinvenuti 4,3 chili di marijuana, 8,7 di hashish suddivisi in 85 panetti, oltre al materiale per il confezionamento.

Nel corso della perquisizione, è stato sequestrato anche stupefacente classificato, in base al grado di purezza, con diversi nomi di fantasia. Tra le sostanze scoperte, un olio di canapa solidificato, denominato Premium Frozen, trovato all'interno di un contenitore con acqua, collegato a un termometro, utilizzato per mantenere la giusta temperatura e preservarne il grado di purezza. Si tratta di una nuova tipologia di droga, estremamente pura, venduta a circa 7mila euro al chilo. Per gli investigatori, in base al principio attivo "THC", dalla sostanza sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 180.000 dosi, per un valore stimato di 200mila euro.

Il servizio straordinario di controllo è stato effettuato in linea con l'azione fortemente voluta dal prefetto Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



