E.League: Lazio; Baroni 'noi contati, ma pretendo partita vera'

"Abbiamo portato alcuni giovani che stanno facendo e, anche se siamo contati, dobbiamo fare una partita vera. Da questo punto di vista la nostra attenzione alla gara è massima. Pretendo che la squadra faccia una partita importante. Ripetere miracolo Atalanta? Guai a non avere sogni, ma dobbiamo dargli corpo. Sono felice del percorso, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo chiedere molto a noi stessi, lo faremo perché questa è una competizione meravigliosa.

Per farlo c'è da fare tanto lavoro, abbiamo ampi margini e solo tramite quelli possiamo arrivare in fondo. Ecco perché dovremo fare una partita importante al di là delle assenze che abbiamo".

Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, alla viglia della sfida al Braga di Europa League. L'allenatore laziale torna sulla sconfitta contro la Fiorentina ribadendo di accettare "le critiche, sono io il responsabile ma rifarei alcune scelte. E' stata una gara particolare, in cui l'avversario ha raccolto tutto e in cui noi non siamo riusciti. Noi siamo i primi a metterci in discussione e faremo di tutto per evitare quei pochi errori che paghiamo a caro prezzo", prosegue. Infine un pensiero sul mercato: "Ne ho parlato con la società, ma non è compito mio. La mia attenzione è rivolta a chi arriva e ai ragazzi che ho. Non guardo quello che potrebbe arrivare ma quello che ho", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA