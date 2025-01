Al via domani il 'Cybertour' a Roma Tre

Al via domani, giovedì 30 gennaio 2025, nell'aula magna del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, il CyberTour, iniziativa promossa dall'ateneo romano con il patrocinio dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, "che ha l'obiettivo di garantire una disseminazione agile e gratuita di elementi di cybersecurity per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (Ppaa) e delle Piccole e medie imprese (Pmi)".

Il CyberTour si inserisce tra le attività che l'Università Roma Tre sta portando avanti, in qualità di capofila, nell'ambito del progetto denominato Hard Disc "Human-centered approach and Regulatory Dimension in Developing an Interoperable and Secure Cyberspace" che vede la partecipazione, in qualità di partner, anche dell'Università di Milano Bicocca, dell'Università di Napoli Federico II, dell'Università di Palermo, dell'Università di Parma, dell'Università di Pisa, dell'Università di Torino, dell'Università di Trento e dell'Università di Verona.

Il CyberTour è articolato in nove incontri, di una giornata ciascuno, presso i nove atenei italiani coinvolti in Hard Disk.

Ciascuna giornata, dopo una prima parte comune, prevede due percorsi specifici volti ad affrontare le problematiche della sicurezza informatiche presso le pubbliche amministrazione e le piccole e medie imprese.

"Oggi ci troviamo di fronte a sfide epocali, in cui i temi dell'Intelligenza Artificiale e della cybersicurezza non sono il futuro, ma il presente - ha affermato il rettore dell'Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci - È quindi necessario interrogarsi su come le nuove tecnologie, sempre più sofisticate, possano essere sviluppate conformemente ai principi propri dello stato di diritto e su come la cybersicurezza possa essere un presidio per la garanzia dei diritti dell'individuo che trovano sviluppo nella Rete". "Iniziative come il "CyberTour" - ha concluso - testimoniano l'attenzione di Roma Tre a tematiche che sono oggi più che mai una priorità assoluta: la risposta dell'Università, infatti, alle urgenze della società e alle nuove sfide poste dalla tecnologia, non può che passare dalla formazione e dalla ricerca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA